Un usuario de Reddit pidió a los auxiliares de vuelo que desvelaran algunas de esas cosas que los pasajeros desconocen, y el resultado es un interesante hilo con varios secretos perturbadores. Aquí tienes diez de los mejores comentarios de azafatas, mozos de equipaje y otros trabajadores del sector.



No hace falta que marques tu equipaje como “frágil”:



Hay algo más que maletas en la bodega:

A veces los muertos dan problemas:



Enviamos muchos cadáveres en los aviones. Algunos en ataúdes y otros no. Dos veces en los 7 años que llevo trabajando en esto he visto “fluidos” filtrándose a través de las cajas donde están los cadáveres, manchando todo el equipaje.

Puedes embarcar más rápido si crees en los milagros:

Los pasajeros en silla de ruedas abordan el avión antes que los demás, pero tienen que esperar a que todos desembarquen para poder bajarse. Al parecer, es común que algunos indeseables se “curen” milagrosamente a mitad del vuelo y ya no necesiten ayuda cuando llegan a su destino.

Los pasajeros no tienen ningún respeto por la higiene:

En mi último vuelo un hombre mayor se cagó accidentalmente en el suelo y caminó sobre la mierda como si nada. NO ANDES DESCALZO EN EL AVIÓN. Los accidentes de pis y caca ocurren por todas partes. Soy testigo habitual de estos “accidentes”; en los asientos y en el baño. Las personas sangran por la nariz o se abren heridas. Obviamente, cuando aterrizamos se limpia a fondo. Pero nuestros recursos son limitados. NO CAMBIES EL PAÑAL DE TU BEBÉ EN LA BANDEJA DEL ASIENTO. Eso también ocurre todo el tiempo. Es insalubre y la gente usa la bandeja para comer, poner sus cosas personales, etc.