Cuando Facebook compró WhatsApp hace ya tres años por la nada módica suma de 19.000 millones de dólares, muchos medios estadounidenses parecían confundidos ante el enorme pago que realizó Zuckerberg por esta adquisición. Después de todo, en Estados Unidos WhatsApp no es tan grande como lo es en el resto del mundo, al menos hasta ahora.

Advertisement

Advertisement

Según la firma de análisis y estadísticas de mercado Sensor Tower, WhatsApp fue la aplicación más descargada en el mundo durante los últimos tres meses, entre los usuarios de iOS y Android. Esta es la mejor prueba de que la idea de Facebook de comprar WhatsApp fue, simplemente, brillante.

Imagen: SensorTower.

En general, WhatsApp, Messenger, Instagram y la app de Facebook se encuentran en el Top 5 de las aplicaciones más descargadas del primer trimestre de 2017, tanto en App Store como en Google Play Store. Con la excepción de Snapchat y la aplicación Bitmoji los mercados de las aplicaciones han sido dominados por la compañía de Zuckerberg en lo que va de año.

No obstante, esto no quiere decir que sean las más exitosas en cuanto a ingresos. La firma de análisis también menciona que la aplicación que más generó ingresos durante el primer trimestre del año fue Netflix, seguida de Line y Tinder. Las apps de Facebook no se encuentran ni siquiera entre las diez con más ingresos durante este período de tiempo.

Sponsored

De cualquier forma, esa no es la meta de Facebook con sus aplicaciones. La red social de Zuckerberg sigue creciendo en cuanto a cantidad de usuarios cada año, y ese es su principal objetivo. [Sensor Tower vía The Next Web]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.