Cualquier persona puede cometer un error pero en el mundo del cine son algo grave, sobre todo en películas con presupuestos de cientos de millones de dólares como las de superhéroes. Aún así suceden, y estas 10 películas exitosas de Marvel, DC Comics y Fox no se han salvado de los fallos de edición al debutar en la gran pantalla.

Superman Returns

En el año 2006 Superman regresó a la gran pantalla después de mucho tiempo y lamentablemente la película no fue tan buena como hubiésemos querido. Pero más allá de la lamentable versión del Hombre de Hierro por parte de Bryan Singer la película tuvo un error de edición que llamó la atención de los críticos en el momento en el que el superhéroe vuela junto a un avión en un estadio de béisbol pero no tiene sombra.

Captain America: Civil War

Civil War es una de las mejores películas de superhéroes del año y aún así la reciente megaproducción de Marvel no se escapó de tener errores de edición. En la escena en la que el Barón Zemo y T’challa se encuentran en una estación de Siberia y conversan a la intemperie su aliento condensado debería notarse, pero no es así. La razón es que claramente no están grabando en Siberia, pero al momento de edición deberían haber añadido ese detalle tan importante.

The Amazing Spider-Man

El reboot de Spider-Man después de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire fue bastante criticado por la calidad de su guión(y con razón). Pero más allá de eso también tuvo errores de edición bastante graves, siendo el más evidente el momento en el que está peleando con un hombre en el subterráneo pero medio segundo después su rival es otra persona completamente distinta. La única explicación es que el hombre contra el que luchaba se trataba de un metamorfo de los X-Men.

X-Men: Apocalypse

Esta película puede ser descrita con una sola palabra: mala. No obstante Quicksilver es un personaje que la logra hacer entretenida incluso cuando estuvo involucrado en un error de edición. En su habitación cuando jugaba a Miss Pacman el personaje pierde la partida pero en lugar de hacer el sonido de este juego hace el de Pacman. Es algo bastante específico, pero sigue siendo un fallo.



Doctor Strange

En la más reciente película de Marvel el protagonista busca curar sus manos mediante las artes místicas de un monasterio pero termina convirtiéndose en un hechicero. La película tiene un grave fallo de edición y no logra dar coherencia a las heridas en las manos de Strange, que en un momento desaparecen y en otro vuelven a aparecer sin nada de sentido.



The Avengers

The Avengers es una de las películas más exitosas de Marvel hasta la fecha pero aún así no está libre de fallos. En la batalla final de la película podemos ver cómo el Capitán América recibe un disparo de un arma Chitauri y su traje queda roto y ensangrentado, pero la siguiente vez que lo vemos al detalle la herida ya no está. Esto o es un error o logró conseguir los superpoderes de Wolverine.

Guardians of the Galaxy

Otra película que es tan buena que se lo perdonamos. Guardians fue casi perfecta y esperamos con muchas ansias su secuela para 2017, pero aún así tenemos que mencionar este pequeño error de edición en el que Gamora tiene dos aterrizajes distintos al momento de escapar de Star Lord en Xandar.



Batman v Superman: Dawn of Justice

Y hablando de errores pequeños que nunca debieron estar allí. Batman v Superman fue una película que (lamentablemente) nos decepcionó en muchos aspectos, pero a su vez tuvo errores ridículos de edición como el momento en el que Diana revisa su correo electrónico y el tamaño de los archivos no coincide o el cursor del ratón se mueve al lado contrario de hacia donde mueve el dedo sobre el touchpad del portátil.



Suicide Squad

Finalmente la más reciente película de DC Comics no estuvo libre de fallos. En la última batalla vemos cómo Diablo se transforma en una criatura poderosa para pelear contra el villano Incubus, pero durante el clímax de la película vemos cómo el tatuaje que lleva en la frente el superhéroe interpretado por Jay Hernández cambia de mirar hacia la derecha a mirar hacia la izquierda, por ninguna razón. Es como si estuviese parado frente a un espejo.



Y aquí el vídeo original de Screen Rant donde listan los fallos de edición de estas 9 películas de superhéroes:

