Imágenes: inairesaikou | 2ch

La Nintendo Switch ha llegado hoy a las tiendas entre el hype que genera el nuevo Zelda y las primeras quejas sobre problemas de conexión con el Joy-Con. Pero pasemos a lo importante: al parecer, Nintendo se ha inspirado en un actor porno gay para la ilustración de uno de los menús de la consola.

Advertisement

No es cualquier actor porno gay: es GO, un icono de la memesfera japonesa. En Occidente se nos escapa, pero en Japón existe una película pornográfica llamada Sueño lascivo de una noche de verano que se ha convertido en fuente de inagotables memes en la red por las actuaciones sobreactuadas de sus protagonistas. Lo explican en detalle en Know Your Meme:

Sueño lascivo de una noche de verano  (en japonés: 真 夏 の 夜 の 淫 夢, Manatsu No Yo No Inmu) es un vídeo porno gay japonés publicado por COAT CORPORATION en 2001. El vídeo llamó la atención de muchos usuarios infelices en Internet debido a un asunto que rodeó a un jugador de béisbol de Japón en 2002, y ha sido uno de los objetos de burla más populares de Internet en sitios web japoneses como 2Channel y Nico Nico Douga (NND).

A pesar de tener una historia más larga que otros memes gay similares, este fenómeno de Internet ha tenido un recibiimiento negativo debido a la sorna de los espectadores, que a menudo critican las actuaciones de los protagonistas.

Aún hoy, 16 años después de su estreno, los personajes de Sueño lascivo de una noche de verano siguen apareciendo en imágenes, vídeos y GIFs de la red japonesa. Pero GO consiguió trascender al resto de actores de la película y acabó teniendo su propio meme: GO is GOD (“GO es Dios”). Algo así:

Hasta ahí todo bien, pero hoy los japoneses han recibido en casa la Nintendo Switch y se han encontrado con una cara familiar en la pantalla de configuración del álbum de fotos de la consola. Fíjate en el tipo de la izquierda, el que tiene un teléfono:

Sip. Es GO:



Cuando superpones las imágenes queda un poco más claro:

¿Casualidad? Yo diría que algún empleado de Nintendo tiene un retorcido sentido del humor.