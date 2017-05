GIF

Google ya intentó cambiar las cosas en los mercados emergentes con Android One, una serie de smartphones con mejor relación calidad precio para países en desarrollo. Ahora tiene entre manos una nueva iniciativa apodada Android Go, que no son teléfonos en sí sino software específico para smartphones baratos.



Por un lado, Android Go es una versión ligera de Android que funcionará sin problemas en teléfonos que tienen entre 512 MB y 1 GB de memoria RAM. Por otro, es una plataforma de aplicaciones rediseñadas para ocupar menos espacio y consumir menos datos y batería. Es un sistema operativo para mercados como la India, donde ya hay más usuarios de Android que en Estados Unidos.

En Android Go, Chrome tiene la función de ahorro de datos de Google activada por defecto, y en lugar de YouTube viene con YouTube Go, una versión del servicio que consume menos megas. También hay una herramienta específica en los ajustes del sistema para controlar la transmisión de datos y hasta la tienda de Google Play destaca las apps y los juegos que funcionan mejor en este tipo de teléfonos baratos.