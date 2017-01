Imagen vía: The Wall Street Journal.

Apple retiró de la App Store, sin dar ninguna explicación, una app que se dedicaba a buscar los AirPods del usuario cuando los extraviara. Ya sabemos por qué: la compañía incluirá esta funcionalidad en la aplicación Find my iPhone, y estará disponible partir de la próxima versión de iOS.

En The Wall Street Journal han publicado las primeras imágenes de la nueva función para encontrar los AirPods de Apple. Lamentablemente la app no es tan exacta, pero te ayudará en el caso de que no consigas tus nuevos y flamantes auriculares de 160 dólares.

Find my AirPods tiene dos formas de encontrar los auriculares: la primera es que puede indicarte la última ubicación en la que tuviste contigo la caja de los AirPods, lo cual te dará una buena idea de dónde buscar. Por otro lado, en el caso de que se te extravíe un solo AirPod (o ambos, pero sin la caja) la app los forzará a hacer un sonido a todo volumen para ayudarte a encontrarlos.

Por supuesto, esto no asegura que encuentres los auriculares si los extravíes. La aplicación que retiró Apple de la App Store utilizaba la conexión Bluetooth para indicarte cuando estabas más cerca de ellos, lo cual podía ser un poco más exacto. En el peor de los casos, si pierdes un AirPod y no lo encuentras, Apple te venderá un reemplazo por 70 dólares.

La nueva función de Find my iPhone llegará a todos los usuarios de iPhone y iPad con la actualización a iOS 10.3. [vía The Wall Street Journal]

