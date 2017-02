GIF

Cuando las señales de un vuelo comercial indican que los pasajeros pueden quitarse el cinturón de seguridad es el momento de relajarse. El avión ha tomado la altitud necesaria y han finalizado las operaciones de despegue. Lo último que esperas entonces es ver aparecer por la ventanilla un grupo de cazas Typhoons.



Esta escena tan difícil de ver fuera de los cines ocurrió la semana pasada en un vuelo de Indian Jet Airways con dirección a Londres. El avión había perdido el contacto con los controladores de tráfico aéreo y no hubo más remedio que llamar a un grupo de Eurofighter Typhoons de la Fuerza Aérea Alemana para que interceptaran el vuelo.



Las imágenes del incidente fueron capturadas desde un vuelo de British Airways y posteriormente se subió la pieza de vídeo a la página de Facebook de CirrusPilot. The Times of India explicaba horas después que se trataba de un Boeing 777-300ER volando desde Bombay a Londres. Al parecer el vuelo no pudo responder a las indicaciones de los controladores en Colonia debido a algún tipo de fallo en las comunicaciones.



El vuelo llegó a Londres sin ningún problema e incluso llegaron a restablecer las comunicaciones con tráfico aéreo. Eso sí, el susto para todos aquellos que se asomaron a observar el imponente paisaje desde la ventanilla debió ser de órdago. [Jalopnik]