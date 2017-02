GIF Imagen vía: Hiphoptherobot.

Faltan apenas un par de semanas para que la nueva Nintendo Switch llegue al mercado, junto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La interfaz del sistema operativo de la consola se ha filtrado en vídeo, por lo que ya podemos darle un primer vistazo.

Nuestras primeras impresiones de la consola fueron bastante buenas. Después de pasar algunos minutos con ella descubrimos que la pantalla es mejor de lo que imaginábamos, los Joycons son bastante cómodos y que no tendrá muchos juegos para su lanzamiento.

Sin embargo, gracias a un usuario anónimo conocido como Hiphoptherobot, ahora todos pueden darle un vistazo a la interfaz del sistema operativo de la nueva consola de Nintendo, llamado Switch OS.

Lo primero que se hace al encender la consola es configurar un usuario, el idioma y región, seleccionar un avatar, configurar la conexión a Internet, configurar los mandos y la resolución del televisor al que se conectará la consola, además de otros ajustes.

Entre las opciones de configuración también se encuentra la posibilidad de seleccionar un tema oscuro para la interfaz, ideal para poder usar la pantalla portátil de la consola en la noche.

Nintendo Switch saldrá a la venta el próximo 3 de marzo, a un precio de 300 dólares o 330 euros. [vía Hiphoptherobot (Vidme)]

