El universo de DC Comics lleva una mala racha. Sus tres películas hasta la fecha fueron mal recibidas por los críticos y no recaudaron tanto en taquilla como se esperaba. Ben Affleck está harto de esta situación, según rumores, y podría abandonar los proyectos futuros, incluyendo la película de Batman.

Fuentes cercanas al desarrollo de este universo cinematográfico aseguran que Warner Bros. está teniendo problemas para mantener a Affleck en sus películas, según comenta John Campea de Collider Movie Talk. Esto se relaciona al hecho de que Affleck renunciara a ser el director de la película de Batman, además de que Warner y DC planean reescribir el guión que había escrito por completo.

“Durante los últimos días he hablado con tres personas involucradas con el desarrollo de estas películas en Warner Bros. Me dijeron que Affleck quiere abandonar el proyecto. Ya no quiere ser Batman. Mis fuentes me aseguraron que el actor está conversando con Warner a ver cómo puede abandonar las películas.”