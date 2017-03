No es algo tampoco que deba extrañarnos mucho. Bixby acaba de salir y seguramente pasará un tiempo antes de que llegue en otros idiomas diferentes al inglés o a su coreano natal. Lo mismo ocurrió con Siri o Cortana cuando debutaron. Samsung ha confirmado que Bixby aún no está disponible en español. Lo que no se sabe aún es cuándo llegará esa actualización. La compañía está trabajando en ello.

Otro detalle importante es que al menos Bixby no ocupará espacio en la memoria del S8 si no vamos a usarlo. El asistente no estará preinstalado en el terminal. Los usuarios que quieran probarlo en inglés deberán instalarlo de manera independiente. Lo que sí está integrado de serie es Google Now, así que no será por asistentes. [vía Cnet]