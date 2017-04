Foto: David Baillot / Universidad de San Diego

Una de las grandes dudas relativas a cómo construir nuestro futuro hogar en Marte es qué materiales utilizar. Entre las alternativas se barajan opciones como la fibra de carbono o la impresión 3D, pero quizá no sea tan complicado. Un nuevo estudio apunta a una solución más clásica: ladrillos.



Un equipo de científicos de la Universidad de San Diego financiados por la NASA han descubierto que hacer ladrillos en Marte puede ser un proceso tan sencillo como comprimir suelo marciano. El equipo, dirigido por el ingeniero estructural Yu Qiao ha realizado diferentes pruebas comprimiendo a temperatura ambiente un material químicamente idéntico al fino polvo que cubre gran parte de la superficie del planeta rojo.

Foto: David Baillot / Universidad de San Diego

El resultado es un material con propiedades equivalentes a las del hormigón reforzado con acero. La clave de su resistencia es el óxido de hierro. Sometido a alta presión, el óxido de hierro forma un conglomerado perfecto como material de construcción y que no necesita ningún tipo de material adicional, ni agua ni adhesivos.



Qiao y su equipo ha probado esta misma técnica con polvo lunar, pero no es tan resistente como el de Marte precisamente por su carencia de hierro. Aún es pronto para dar por buena la técnica. El siguiente paso es comprobar su dureza a nivel microscópico y hacer más pruebas, pero tiene la ventaja de que no requiere llevar materiales adicionales desde la Tierra. Tan solo habrá que llevar hasta Marte el equipamiento necesario para filtrar y comprimir el material. [Scientific Reports vía The Verge]