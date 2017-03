Aquí tienes nuestro recopilación de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



Cuando vas a una fiesta de disfraces sabes que el chicle envenenado es de broma y que esas cuchillas de afeitar escondidas en un caramelo son de mentira. En Japón vivieron durante un tiempo con el temor de que todos sus supermercados estuvieran envenenados. Nunca se supo quién originó el miedo.

¿Todavía tienes el pintalabios de hace cinco años porque ya no se fabrica ese color? ¿Qué tal ese colorete de hace dos que parece tener una cantidad de polvo interminable? Si alguno de tus cosméticos ronda una cifra de años parecida a estos, hay algo que tienes que saber: el maquillaje caduca.

Viajar hoy en día es tan accesible que es fácil imaginar que cualquier sitio en el planeta debería ser alcanzable en menos de 24 horas. Pero no siempre es así. De hecho, hay muchos lugares donde se tardaría más y varios otros que nadie jamás ha pisado.

Un átomo es pequeño, pero hace mucho tiempo que dejó de ser la partícula más diminuta que conocemos. Por debajo hay toda una familia de objetos. Esos objetos son el punto de partida de este fascinante vídeo 3D que compara tamaños de objetos de lo más pequeño a lo más grande.

Marzo ha arrancado con más tensión que nunca en la Península de Corea. Pionyang ha respondido a las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos con varios lanzamientos de misiles en lo que muchos ya no consideran una simple bravata, sino un ensayo real para la guerra.



Ir al baño en tiempos de guerra es un tema serio. Después de que Uesugi Kenshin, uno de los guerreros más poderosos de Japón, fuera asesinado mientras hacía sus necesidades, los samuráis desarrollaron una técnica para evacuar de forma rápida y eficiente. Y la transmitieron entre generaciones.

Thor: Ragnarok será la próxima película de Marvel basada en la historia del superhéroe dios del trueno, pero hay un personaje que esta vez no veremos regresar: su querida Jane Foster. ¿Dónde está la pareja de Thor? La respuesta no es más que una excusa absurda por parte de Marvel.

Puede que alguna vez te haya pasado o simplemente lo hayas pensado. ¿Qué ocurre si por error acabamos poniendo diésel por gasolina en el tanque de nuestro vehículo? Aunque depende de algunos factores, la respuesta corta es que nada bueno puede salir de ahí.



Es posible que nunca necesites usar estos consejos, si tienes suerte, pero de igual forma deberías conocerlos porque podrían resultar muy útiles en caso de que seas atacado por un perro. En este vídeo de Business Insider, un ex-Navy Seal explica todo lo que debes hacer para protegerte de uno de estos ataques.

Uno de los puntos más polémicos acerca de los supuestos informes de la CIA lanzados por WikiLeaks hace una semana eran aquellos que hacían referencia a las escuchas a través de televisores Samsung. Ahora Snowden ha explicado de qué forma la CIA acaba “entrando” en nuestra casa.

A menudo pensamos que el cambio climático y los destrozos en el medio ambiente son cosa de la época industrial, pero no es así. Un nuevo estudio apunta a que la actividad humana está detrás de la creación del mayor desierto del planeta: el Sahara.



El presidente Donald Trump se encontraba el pasado 2 de marzo a bordo del USS Gerald R. Ford (que costó 13.000 millones de dólares) para promover sus planes de incrementar el presupuesto en materia militar. Trump dijo a la audiencia que vendrán más portaaviones como este, y serán inigualables.



Hoy hace exactamente un año que Ryan Collins se sentaba en el banquillo de los acusados por robar fotos íntimas de actrices famosas tras robar credenciales de al menos 50 cuentas de iCloud y 72 de gmail. Hoy un grupo de descerebrados celebra ese aniversario publicando más fotos.



Todos quieren matar a Tesla, pero la competencia no está lista o anda probando conceptos extraños. Ahora una startup estadounidense llamada Lucid Motors le ha puesto precio a su tesla-killer: un coche eléctrico de lujo que partirá de los 52.500 dólares (siempre que venda 200.000 unidades).

Generalmente es bastante sencillo detectar un email de phishing destinado a robar los datos de nuestra cuenta de correo, pero hay veces en las que los ciberdelincuentes se esmeran y hasta un usuario precavido puede caer si se descuida. Este nuevo caso es un ejemplo perfecto.

No lo digas. No lo hagas. Esta pitón no mordió más de lo que podía masticar. Las pitones no mastican.



Habíamos visto soluciones inusuales para derribar esos molestos cuadricópteros. La policía holandesa utiliza águilas. Este ruso dio en el blanco con una lanza en plena feria medieval. Esta señora se lió a escopetazos. Pero un aliado del ejército de Estados Unidos disparó un misil de 3 millones de dólares contra un dron.

Estamos en 2017, pero sigue habiendo decenas de sectores en los que la participación laboral de la mujer es marginal. La investigación científica, la política o la tecnología son solo tres ejemplos, y son precisamente los que ha elegido Naciones Unidas para una original campaña de sensibilización.

Las imágenes nos muestran algo que no vemos todos los días. La maniobra que lleva a cabo un piloto desde la cabina para aterrizar un Boeing 737 en una situación de dificultad, en este caso con viento cruzado. Como el mismo piloto deja caer, los pilotos se ganan su salario en situaciones como esta.

A todos nos pasa que tenemos días mejores y peores, pero incluso en los peores, en aquellos que pensamos que nada puede ir a peor, recuerda esta historia. Las cosas siempre pueden ponerse más negras. Que le pregunten al protagonista de nuestro relato. Todo comenzó hace dos años en el aeropuerto de Heathrow.