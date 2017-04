Imagen: NASA / JPL

El orbitador Cassini ha completado con éxito la primera de 22 inmersiones que realizará entre Saturno y sus anillos antes de desintegrarse contra la atmósfera del planeta gaseoso. Nunca antes se había explorado esta zona a 3000 kilómetros de las nubes superiores de Saturno, y ahora tenemos fotos.

Advertisement

Cassini retomó el contacto con la NASA en la madrugada del jueves a través de una de las antenas que la Red del Espacio Profundo tiene en el complejo de Goldstone. La nave entró y salió en perfecta forma por el espacio que hay entre Saturno y sus anillos, a solo 300 kilómetros del anillo más interno.

Los científicos tomaron todas las precauciones posibles. La velocidad de la nave era de 124.000 km/h respecto al planeta, y cualquier partícula podría haberla dañado seriamente. Como medida de protección, Cassini usó como escudo su antena de alta ganancia en forma de plato (de 4 metros de diámetro), orientándola en la dirección de las partículas del anillo.

Advertisement

Por eso estuvo fuera de contacto con la Tierra durante todo el cruce y no volvió a contactar hasta las 3:01 am EDT. Entre las primeras imágenes no procesadas que la NASA ha hecho públicas, puedes observar algunos rasgos de la furiosa atmósfera de Saturno y un gigantesco huracán. [NASA]