Dice la ley de los nachos que, si están pegados, cuentan como uno solo. El problema es que, cuando agotas todos los que están por encima, los que hay debajo quedan viudos de queso, guacamole y carne. Gracias a este truco tus próximos nachos quedarán todos igual de deliciosamente pringosos.



El truco lo aporta Clifford Endo en esta espectacular receta de nachos explicada paso a paso.

Endo ofrece en el vídeo un montón de ideas interesantes para hacer mejores nuestros nachos, pero la parte más importante es la que se refiere a cómo distribuir los totopos sobre el plato. Según el cocinero, lo que hay que hacer es:

Recubrir el plato con una fina capa del puré de frijoles



Añadir encima una capa de queso (esto sirve para que los nachos no se muevan en la siguiente fase)



Apilar los nachos en vertical, apoyados unos en otros y formando una base



Cubrirlos con queso y los ingredientes de nuestra elección (frijoles, carne...)



Añadir una nueva capa, esta vez horizontal y cubrirlo todo con nuestros ingredientes favoritos.



Obviamente, si no somos amantes de los frijoles podemos sustituir el puré por guacamole o alguna otra salsa de nuestra elección. Lo importante es que los totopos tengan un punto de apoyo para quedar verticales. [vía You’ve Been Stacking Your Nachos All Wrong]