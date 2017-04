Quitarse la ropa y olerla

Así pues, para comprobar el olor que desprendemos necesitamos oler nuestra ropa lejos del cuerpo, y que nuestra nariz consiga entrar allí. Obviamente, no te puedes desnudar en el centro de tu lugar de trabajo, pero probablemente puedas acudir a un baño con facilidad y comprobar todo pieza por pieza. Huele cada parte de tu ropa y busca lugares mojados donde hayas podido estar sudando. El sudor por lo general significa bacterias, y las bacterias es lo que emite el hedor.



Advertisement

Advertisement

Ahora vete a por la regla de oro del olor corporal: si puedes oler cualquier sospecha sobre tu cuerpo, otros pueden olerlo mucho más. Ponte más desodorante, usa toallitas húmedas para una limpieza rápida, a ser posible cámbiate de ropa, y si todo falla, te puedes frotar con un desinfectante de manos hasta que puedas “paliar” el problema. Estas mismas reglas también se aplican a desodorantes, perfumes, colonias y aerosoles corporales. Si todavía puedes detectar tu perfume “de lujo” en tu cuerpo después de un tiempo, sin duda otras personas podrán olerlo cuando estén a tu alrededor. Así que vete a lo fácil con las siguientes pautas.



Pasa los dedos a lo largo de tu cuero cabelludo

A veces las axilas sudorosas no son la fuente de los olores. Tu cabello puede llegar a ser la fuente si no lo lavas con suficiente frecuencia, o si te olvidas de usar un poco de champú seco después de un entrenamiento donde has sudado mucho. Si estás preocupado porque tu cabello sea el caldo de cultivo en cada zona donde te encuentras, aquí tienes una manera sencilla de comprobarlo.



Lávate las manos con agua caliente, pero no uses jabón. Lo último que quieres es que el olor a base de jabón cubra lo que estás a punto de comprobar. Ahora pasa tus dedos limpios a lo largo de tu cuero cabelludo, no de tu cabello, varias veces. Ahora huele la punta de los dedos y deberías tener una buena idea del olor que tiene tu pelo.