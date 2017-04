Imagen: Shutterstock

El New York Times destapó ayer que Uber había comprado información sobre los usuarios de Lyft —su competencia en Estados Unidos— a una compañía llamada Unroll.me que se dedica a cancelar automáticamente suscripciones a listas de correo. Esto es lo que puedes hacer ante tanto descaro.

Si quieres deshacerte de esos emails automáticos que colapsan tu bandeja de entrada con ofertas que no te interesan y enlaces que nunca abres, hay una opción que no vende tu privacidad a terceros. No es tan cómoda como los servicios automáticos tipo Unroll.me y Unsubscriber, pero funciona.

El ingeniero y blogger Amit Agarwal ha programado una solución para usuarios de Gmail llamada “Gmail Unsubscriber” que funciona a través de una hoja de cálculo de Google Drive y no requiere el acceso de terceros a tu cuenta ni envía tus datos a nadie. Sigue estos pasos para configurarla:

Haz una copia de la hoja de cálculo en tu cuenta de Google Drive. Haz clic en el menú “Gmail Unsubscriber” (viene señalada en la captura de arriba) y en “Configure” para conectar tu cuenta de Gmail. Esto creará una nueva etiqueta en Gmail a la que puedes poner el nombre que quieras (por defecto se llama “Unsubscribe”). Listo. A partir de ahora, cuando revises tu correo podrás marcar con esa etiqueta todas las suscripciones que quieras cancelar. En unos minutos aparecerán también en la hoja de cálculo junto a un mensaje que dirá si el programa ha conseguido desuscribirse automáticamente a esa lista.

No es ninguna novedad que el modelo de negocio de muchos servicios gratuitos como Unroll.me sea recopilar y vender tus datos a terceros (ya conoces la famosa frase, “cuando algo es gratis, el producto eres tú”). Pero tratándose de tu email, y aunque esos datos suelan venderse anonimizados, es normal que prefieras buscar una alternativa menos indiscreta.

