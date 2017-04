La importancia de facturar antes

Cuando el embarque es por zonas en lugar de por grupos, primero van los de la zona A (los pasajeros de Business, con necesidades especiales, o con algún tipo de embarque prioritario). Después va la zona B y por último la zona C. Contrariamente a la creencia, la zona que te toca no está determinada al azar. Depende de cuándo hayas facturado y tramitado la tarjeta de embarque. El embarque de un vuelo comienza 24 horas antes del mismo. Los pasajeros que van tramitando su tarjeta de embarque a partir de ese momento (por Internet) van entrando en la zona B hasta que se llena. El resto, incluyendo los que facturan en el aeropuerto, van a la zona C.

Advertisement

Sponsored

En otras palabras, obtén tu tarjeta de embarque siempre con la máxima antelación posible por Internet aunque tengas que facturar equipaje. Además, te evitará ser el pasajero que se quede fuera si hay overbooking.

Foto: StefSince1985 / Flickr, bajo licencia CC.

Opciones de embarque prioritario

En general no es recomendable que pagues un extra para disfrutar de un embarque prioritario, pero puedes conseguirlo de otras maneras. Muchas aerolíneas ofrecen embarque prioritario a los pasajeros en Economy Plus o a los que tienen una tarjeta de crédito de la compañía. A veces, aunque es más raro, también lo ofrecen como cortesía a los miembros de su programa de puntos o de viajeros frecuentes. Ante la duda, sácate tarjetas de todos (mientras sean gratuitas).

Embarcar con los niños

Hay compañías aéreas que hacen embarcar primero a las familias con niños pequeños, pero no des por hecho que todas lo hacen. Si te toca una de las que no aplica esta deferencia, no te molestes en hacer cola. Eso solo te cansará más a ti y a tu pequeño. Tu asiento está reservado. Aprovecha para que el pequeño vaya al lavabo y estire por última vez las piernas antes de volar, o cámbiale de pañal antes de embarcar.