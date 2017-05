GIF

WhatsApp nunca ha destacado por su celeridad a la hora de implementar nuevas funciones, pero de un tiempo a esta parte ha ido actualizándose con una serie de opciones que se echaban de menos: un buscador de GIFs, la verificación en dos pasos o borrar mensajes ya enviados (por ahora en beta). Ahora llega “el pin”.



Ya estaba presente en las últimas versiones beta, pero si actualizas WhatsApp para Android hoy te vas a encontrar con una nueva función para fijar hasta tres conversaciones que quieras tener a mano. Solo tienes que seguir estos pasos:

En la pantalla principal de WhatsApp, donde está la lista de contactos y grupos, mantén pulsada la conversación que quieras fijar. Toca el icono del “pin” (la chincheta) que aparece en la parte superior de la pantalla para fijar ese chat. Los chats fijados (hasta tres en total) quedarán siempre encima de los demás. Puedes quitarlos con otra pulsación larga y tocando el pin.

Por si no queda claro, aquí tienes el proceso el vídeo:

El pin no es más que una manera rápida de destacar a tus contactos o grupos más importantes para que no se pierdan entre tanta gente pesada. Y sí, es algo que ya se podía hacer en Telegram con la función “anclar” (no hace falta que nos lo recordéis, queridos evangelistas de Telegram).