Un clavel rosa y amarillo. Foto: Allan / Flickr

La palabra inglesa pink (rosa) tiene muchos significados. Aparte de dar nombre al color rojo pálido se usa popularmente para nombrar a los salmones jóvenes, a las heridas de arma blanca o a algunas telas. Sin embargo, algunos diccionarios recogen una acepción antigua bastante extraña. Rosa significaba amarillo.



Según el diccionario enciclopédico Oxford, uno de los más veteranos en lengua inglesa, pink era la palabra con la que antiguamente se definía a un color amarillo verdoso obtenido después de mezclar colorantes vegetales sobre una base blanca. La palabra data de algún momento alrededor del año 1400 de nuestra era.

De hecho, la acepción que indica el color rosado no comenzó a utilizarse hasta comienzos del siglo XVII. El uso más antiguo que se conoce de la acepción moderna data de 1666, y es una descripción de unos guantes en una obra de teatro titulada The English Monsieur y escrita por James Howard. Se asume que, para ese entonces, la palabra ya debía ser de uso común, de ahí que se hable de una fecha cercana a 1600.

¿Qué sucedió para que la palabra pink cambiase de color con el paso del tiempo? No existe una explicación totalmente segura, pero se cree que tiene que ver con la mismísima reina Isabel I de Inglaterra.

La monarca era una gran aficionada a los claveles, y su gusto por estas flores hizo que se pusieran de moda entre la nobleza de la dinastía Tudor. Todo aquél que quería dárselas de refinado o próximo a la realeza las plantaba. Se confeccionaban perfumes basados en ella, y hasta se aromatizaban vinos y platos para agradar a las clases adineradas. El escudo de la Casa Tudor es un clavel de cinco pétalos cubierto por una corona.

Si la flor del escudo no se parece a lo que hoy entendemos por un clavel es porque se trata de una variedad sutilmente diferente. A día de hoy, los claveles se venden en colores que van desde el blanco al rojo oscuro o el amarillo, pero la variedad original de la especie era rosa. Aquel clavel de cinco pétalos en dos tonalidades de rosa era conocido como rosa Tudor, Gillyflower o Clove Pink.

Rosas Tudor o claveles de la reina. Foto: That’s how the light gets in

El resto es historia. Los Clove Pinks de la reina pronto comenzaron a llamarse solo pinks, y de ahí a identificar el color rosa hay poco. A día de hoy, llamar pink al color amarillo verdoso es algo que aún se hace en algunos argots profesionales como el de la pintura artística. El resto del mundo de habla inglesa se refiere a otro color, el color de las flores de la reina. [vía That’s how the light gets in y Mental Floss]