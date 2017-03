Illustration by Sam Woolley

Teóricamente, es mejor gastar más en calidad, pero eso sólo es cierto si el artículo de calidad dura. Yo solía tener un mal hábito arrojando mi ropa de la cesta a la secadora sin pensarlo mucho. Si compras calidad, en este caso es un error caro. Aquí tienes cómo cuidar mejor la ropa.



Aprende lo que significa realmente “calidad”

El hecho de que un par de botas cuesten una gran suma de dinero no significa necesariamente que esas botas sean de mejor calidad. La ropa de calidad suele ser más cara, pero eso no significa que toda la ropa cara sea de calidad. The Balance ofrece algunas pautas útiles para determinar la calidad:



Costuras terminadas: Revise las costuras de la tela. Deben ser uniformes y, cuando le den la vuelta a la ropa de adentro hacia fuera, las costuras deben estar bien acabadas. El video anterior también muestra cómo revisar las costuras. Si tiras de la costura y puedes ver el hilo, eso no es una buena señal.



Buen hilo: Hablando de hilo, probablemente quieres asegurarte de que es fuerte y que las puntadas estas reforzadas. Como explica The Balance, el hilo sólo se vuelve más flexible con el tiempo, por lo que debes asegurarte de que tiene un hilo sólido y fuerte.



Patrones de tela que coinciden: Asegúrese de que los patrones de tela coinciden en las costuras para que la prenda se vea como una pieza continua de tela. El video anterior también muestra cómo comprobarlo.



En general es importante probar todo porque los artículos de calidad están bien acabados y con un buen corte. Las marcas baratas tratarán de reducir los costes utilizando el menor tejido posible, y eso significa un producto final que podría no encajar como debería.



Aprende los fundamentos del lavado

He estado lavando ropa desde que tenía ocho años. Pensarás que ya soy muy buena, pero lo que realmente significa es que he estado lavando ropa como una niña de ocho años la mayor parte de mi vida adulta. Parecía fácil, la metes en el mismo sitio, un poco de detergente y presionas un botón. Como resultado, he arruinado demasiadas prendas de las que puedo contar. Si todavía no sabes los fundamentos, aquí van algunas puntas.



Para empezar, la prendas de ropa vienen con símbolos complicados que indican exactamente cómo debes lavarlas. Lee y descifra esos símbolos (este útil gráfico puede ayudar).



En segundo lugar, el video anterior explica algunas cosas que probablemente estás haciendo mal con el lavado de ropa. La mayoría de nosotros usamos mucho detergente, y en realidad este puede quedar atrapado en las costuras y grietas de la ropa. Además, asegúrate de que no estás frotando manchas demasiado fuerte, porque en realidad puede hacer que empeoren.



Tú también vas a desear evitar la secadora siempre que puedas. En un estudio presentado en la American Chemical Society, los investigadores encontraron que el secado continuado de prendas de algodón condujo a grietas en la ropa, lo que redujo la resistencia de la tela en un 25% o más y también causó pilling. Algunas ropas son más adecuadas para el calor, pero en muchos casos encoge la ropa o arruina el elástico. Por eso lo mejor es mantener las prendas delicadas como los sujetadores fuera de la secadora.



También ayuda clasificar la ropa por tipo de tela, no sólo por el color. De esta manera, mantenemos todos los pantalones vaqueros junto con sus botones y cremalleras lejos de las cosas más delicadas o ropa interior.



Invertir en artículos de lavado

Las herramientas adecuadas también pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, echa un vistazo a las perchas que usa Acustom Apparel en el video anterior para mantener el pantalón intacto de arrugas de pantalón intacto. Lo mismo con las perchas de faldas de trabajo. De esta manera evitamos planchar más de la cuenta, algo que también puede dañar la ropa. Por cierto, las suaves perchas acolchadas pueden mantener los suéteres libres de torceduras (o también pueden probar este método que funciona).

Almacenar la ropa correctamente también ayudará a preservarla. Las fundas de ropa aseguran que las prendas permanezcan libre de arrugas, y las bolas anti polilla mantienen a las pequeñas criaturas lejos de los suéteres.



Siempre he pensado en las bolas de secado como un accesorio de lavandería completamente extraño e innecesario, pero tienen un propósito bastante útil. Ayudan a mantener la ropa separada para promover un mejor flujo de aire, lo que lleva a un tiempo de secado más rápido. Esto hará que no sólo ahorremos en ropa, sino que también podríamos ahorrar algo de dinero en la factura de electricidad.



Saber qué tejidos necesitan cuidados especiales

Puedes lanzar la camiseta vieja de la universidad como de costumbre, pero algunas telas vienen con reglas especiales. Cachemira, por ejemplo, se debe lavar a mano (aunque el Telegraph dice que si tienes la opción de lavado a mano en la lavadora, también puedes hacerlo). Usando agua tibia y una pequeña cantidad de detergente, gira la prenda de cachemira de adentro hacia afuera y expulsa el agua con jabón que hay a través de ella. Enjuaga, exprime suavemente el agua y luego ponla a secar.

Si tiene una blusa de seda nunca la pongas en la secadora. Sin embargo puedes ponerla en la lavadora en modo suave. Se recomienda lavar la seda en agua fría, ya sea en la máquina o a mano. Si lo haces en máquina puede ser que prefieras invertir en uno de esos bolsos de malla, ya que la mantendrá separada de la otra ropa (otra buena razón para lavar por el tipo de la tela). Sugiero que nunca dejes que la seda se remoje durante más de 30 minutos, y luego cuelga la prenda una vez esté seca.

Ah, y luego está un muy discutido denim en crudo. Este pantalón no está pre-lavado como otros, por lo que mantienen su color rico. Es posible que quieras evitar lavarlos porque podría arruinar esta característica. Sin embargo, cuando se ponen demasiado sucios tienes que hacer algo para limpiarlos (a menos que estés bien con unos vaqueros malolientes).



Algunos expertos recomiendan congelarlos, y otros rechazan completamente ese consejo. La verdad es que la congelación de tu denim crudo no va a deshacerse de las bacterias, pero eso no es realmente el punto (tus pantalones vaqueros no necesitan ser exactamente estériles). Sin embargo, congelarlos podría deshacernos del olor. Si quieres limpiar realmente el pantalón, el vídeo anterior sugiere el uso de un aerosol antibacteriano por lo menos los primeros seis meses de uso. Después de eso podemos darle la vuelta al revés y lavarlo a mano en agua tibia con una pequeña cantidad de detergente.



Algunas compañías de ropa ofrecen garantías de por vida

Vale la pena señalar que algunas empresas de ropa incluyen la garantía “hecho para durar”. Esto básicamente significa que la ropa es muy cara, pero la reemplazarán si tienes un problema. GOBanking Rates tiene una gran lista de 50 de estas marcas, aquí hay algunas:



Dr. Martens: Su línea de botas “Para Vida” viene con una garantía de por vida.



Eddie Bauer: Ellos tienen una garantía de por vida incondicional y ofrecen un reembolso completo si cualquier prenda “no cumple con sus expectativas de calidad”, informa GOBankingRates.



L.L. Bean: Si no está satisfecho, le darán un reembolso siempre y cuando tengas un recibo. No importa cuánto tiempo hace que tienes la prenda.



Por supuesto, lo ideal es cuidar la ropa, pero es bueno saber que si algo va mal algunas empresas de ropa lo cubren. Esto ayuda a asegurarnos que la compra de “calidad” lo es realmente.