La cantidad de sueño que necesitan los humanos varía según su edad. Los adultos, por ejemplo, necesitan en general entre 7 y 9 horas de sueño al día, mientras que adolescentes entre 14 y 17 años requieren entre 8 y 10 horas. Respetar estas horas de sueño es crucial. No obstante, como ya muchos de nosotros podemos adivinar, lo recomendable no siempre es lo posible.

Usualmente, debido a nuestro ritmo de vida, no prestamos mucha atención a si estamos o no durmiendo lo suficiente. Pero, ¿qué sucede si una persona no duerme lo suficiente? Pues las repercusiones en su salud son un tema serio: la falta de sueño puede causar fatiga, afectar el rendimiento, perjudicar la salud física y mental, entre otros preocupantes efectos.

Frente a tales riesgos, lo importante es detectar si nuestras horas de sueño son las adecuadas. Existe una simple prueba casera para confirmar si estás durmiendo lo suficiente o no. Se llama el Sleep Onset Latency Test y fue diseñado por el profesor Nathaniel Kleitman de la Universidad de Chicago, el responsable por descubrir el proceso REM.