GIF

El nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild se ha convertido en uno de los mejores juegos de la historia, según la mayoría de críticos, y crearlo no fue fácil. Nintendo trabajó durante años en su nueva obra maestra, y en un documental de tres partes nos presentan todo el proceso creativo.



La compañía ha publicado tres vídeos en los que detallan todo el proceso de creación de Breath of the Wild, narrado por algunos de sus desarrolladores, incluyendo a uno de los padres de la saga: Eiji Aonuma. Los vídeos narran las bases de su desarrollo, el diseño de personajes, la creación de la historia y cómo lograron implementar por primera vez un verdadero concepto de mundo abierto.

Advertisement

Advertisement

Si te gustan los videojuegos, no puedes perderte este documental que explica al detalle el proceso de creación de un título como este. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka crearan el primer The Legend of Zelda en hojas de papel cuadriculado.

Estas son las tres partes de la serie “Cómo se hizo The Legend of Zelda: Breath of the Wild”:

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.