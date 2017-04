Hay que tener en cuenta que la Administración de Seguridad en el Transporte (la popular TSA) no busca drogas. Ese no es su trabajo. Los escáneres por donde pasan tus objetos personales son para encontrar objetos peligrosos, no drogas. Sin embargo, sus agentes no dejan de ser agentes federales y, bajo la ley federal, la marihuana es ilegal. Si encuentran una bolsita de cogollos en tu equipaje, ellos no se van a hacer cargo, pero pueden llamar a un agente de policía que sí lo va a hacer.

Sponsored

En esa situación, lo más probable es que el agente de policía requise la droga. En función de la actitud del pasajero y del agente en cuestión, la cosa puede quedar ahí, pero puede decidir retenerte para un interrogatorio o incluso arrestarte. En otras palabras, si vas a intentar pasar una pequeña cantidad de marihuana para uso médico o recreativo, hazlo siempre bajo tu propia responsabilidad, y conociendo este riesgo.

Un agente de aduanas de Estados Unidos revisando documentos. Foto: Getty

Joel Milton es el director ejecutivo de Baker, una compañía que trabaja junto a los clubes que distribuyen marihuana de forma legal en Estados Unidos. En una reciente entrevista a The Cannabist, Milton ofrece algunos consejos sobre cómo pasar marihuana para uso médico por un control de la TSA. Son estos:



Advertisement