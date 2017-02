Miyazaki. Ap

Lo habíamos comentado en el mes de noviembre, Miyazaki deslizó en una entrevista que le gustaría regresar y comenzar un proyecto al que llevaba décadas dándole vueltas. Ahora el productor que ha trabajado toda la vida con el maestro ha confirmado que regresa para otro largo. Una gran noticia.



Advertisement

En el año 2013 Hayao Miyazaki anunciaba que se retiraba, ya no iba a hacer más películas, “esta vez es real”, llegó a decir. Lo cierto es que desde entonces dicho retiro no lo fue del todo. Aunque fuera del foco principal como director de las producciones, Miyazaki seguía trabajando en los Studio Ghibli. De hecho dedicó parte de su tiempo a aprender nuevas técnicas de animación por ordenador e incluso trabajó en el corto Kemushi no Boro.



Luego llegó el mes de noviembre, donde dejaba caer su posible regreso a través de un proyecto largamente retrasado, aunque nada era oficial. Ahora ha sido Toshio Suzuki, el productor que ha trabajado toda la vida con Miyazaki, quién confirma en una entrevista que el maestro de joyas como Tonari no Totoro está trabajando en un nuevo largometraje. Según Suzuki:

Advertisement

En este momento en Tokio, él está poniendo todo su esfuerzo en la realización del film.

Poco más que decir. Que Hayao Miyazaki regrese con una nueva película sólo puede ser motivo de satisfacción. Por cierto, se espera que el film pueda estar listo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. [Kotaku]