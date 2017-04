Aquí tienes nuestro resumen de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



Cuando la mayoría de las personas pensamos en qué pasaría si nos comiera una ballena, pensamos en Geppetto de Pinocchio. Geppetto se embarca en un viaje para encontrar a su hijo de madera cuando Monstruo, una ballena con una reputación a la altura de su nombre, se lo come. La ballena luego se traga a Pinocchio, reuniendo a padre e hijo en su enorme estómago.



Cuando pensamos en limpiarnos la boca, normalmente pensamos en los dientes. Esos son los que necesitan atención para estar radiantes. Al final y al cabo, sería un crimen salir en una foto con un trozo de comida entre los dientes o algo parecido.

En 1992 y bajo el frío hielo de una cueva subterránea enterrada en Groenlandia el piloto Brad McManus pudo contemplar por fin los restos que llevaba años esperando. Había sido una larga espera. Más de medio siglo desde que juró volver a por ella.

Cuando usas un baño que no es el tuyo: te estás arriesgando porque estás poniendo tu confianza en algo que puede fallar. Al fin y al cabo, ¿cuántos de nosotros sabemos qué hacer si tiramos de la palanca del inodoro y no pasa nada? Puede causar una situación de verdadero pánico, especialmente si estás en una fiesta o en la casa de un amigo.



Es probable que lo ocurrido en la noche del 21 de agosto de 1986 sea uno de los mayores misterios sobre desastres naturales. La desgarradora historia que se registró aquella noche en un pequeño lago de Camerún continúa sin una respuesta científica: ¿qué fue lo que desencadenó la devastación?

La PlayStation 4 es una máquina que millones de personas usan como medio de entretenimiento. Sin embargo, a veces hay otros seres que también disfrutan de esa consola de videojuegos: las cucarachas. Estos indeseables y asquerosos insectos disfrutan habitando tu PS4, y hay una buena razón.

El gobernador de California Jerry Brown hace poco levantó el estado de emergencia que había convocado debido a una sequía de proporciones históricas. El milagro fue impulsado por un récord de lluvias a principios de este año. Si no me creen, miren estas imágenes de antes de la sequía y compáralas con su estado actualmente.

Aquí tenemos un ejemplo de ese refranero popular que dice que “hecha la ley, hecha la trampa”. El laberinto que vemos en la imagen es la fórmula elegida por un bar para hacer frente a la ley que prohibe la venta de alcohol a menos de 500 metros de las carreteras. El bar ahora está, técnicamente, a más de 500 metros.

Te levantas por la mañana temprano para dar un paseo con la familia por el campo y te encuentras con un fenómeno tan hermoso como perturbador. Si una araña ha sido capaz de cubrir un campo de fútbol con su telaraña, ¿de qué tamaño de araña estamos hablando?



Se trata de la primera gran actualización en dos años, una que hace de Google Earth una experiencia muy superior a la versión anterior. Entre las mejoras más destacadas: la posibilidad de mapas en 3D o nuevas y espectaculares visitas guiadas interactivas a los rincones de nuestro planeta.

Tony Perkins es el presidente de un grupo ultraconservador llamado Family Research Council. Entre sus perlas, este político de Louisiana insiste en que los desastres naturales son un castigo de dios al mundo por tolerar a los homosexuales. Tony Perkins acaba de perder su casa en un desastre natural.

Investigadores han descubierto la primera evidencia de que el LSD, una droga alucinógena, puede producir un estado superior de la conciencia. No obstante, el estudio asegura que aunque aunque la droga alteraría la forma de ver y comprender la realidad, esto no significa que sea un mejor estado de conciencia.

Marzo de 1898. El teniente coronel John Henry Patterson llegó a Kenia para supervisar la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo. El proyecto pronto se convirtió en un infierno por culpa de dos leones. Un nuevo estudio aporta algunas claves sobre lo que ocurrió.

Starbucks acaba de lanzar una nueva bebida de vivos colores inspirada en los unicornios que pueblan Internet. Se llama precisamente Unicorn Frappuccino, y ya se ha ganado el odio eterno de los baristas y la fascinación del público. ¿A qué sabe el frappuccino de unicornio y qué lleva en realidad?



Canadá es un país grande y rico en extensión. De hecho, muchos de sus habitantes viven a las afueras de las grandes ciudades en espacios donde disfrutan de sus parcelas de terreno. Esta es una de las razones que ha llevado al gobierno a esta peculiar iniciativa: enterrar los calzoncillos en el suelo.

Vamos a ponernos en el hipotético caso de que un enorme asteroide se dirija a la Tierra y que no tengamos a Bruce Willis a mano para salvarnos. Si el asteroide llega a impactar sobre el planeta, ¿qué tipo de efectos brutales resultarían del choque? Esto es precisamente lo que han estudiado un grupo de investigadores.



Si hace mucho que no has visto Waterworld, quizá es hora de que la veas otra vez para tener un atisbo del futuro que nos espera en otros planetas. Un nuevo estudio basado en los exoplanetas que conocemos asegura que, si encontramos uno habitable, seguramente esté cubierto de agua.



A veces las cosas más pequeñas e insignificantes acaban teniendo una importancia histórica. Que se lo digan a los astronautas de la misión Apolo 10. Claramente, aquella misión supuso un antes y un después en algunas cuestiones muy humanas. Y todo por culpa de una caca flotando.

El portaaviones moderno es un símbolo global de dominación norteamericana, de hegemonía, de paz y hasta de imperio. Pero con más de 300 metros de largo y una carga de más de 100.000 toneladas, es un blanco fácil? ¿Es el gigantesco emblema de la grandeza americana un trozo de acero obsoleto y vulnerable?

Hay algo que no encaja en el mausoleo Courtoy. Su estilo no se corresponde con las demás tumbas del cementerio de Brompton, en Londres. La única puerta de bronce de la estructura está adornada con motivos egipcios y no tiene llave. De hecho, hay quien cree que ni siquiera es una tumba.