Chung Wei-ding, mejor conocido como AmoGood, es un YouTuber taiwanés que crea vídeos basándose en películas producidas en Asia y en Hollywood. La idea de sus vídeos es resumir, explicar y hasta alterar la historia de estas películas con guiones graciosos que el mismo AmoGood graba con su voz.

En su canal de YouTube podemos encontrar parodias de películas como 50 Shades of Grey, Guardians of the Galaxy y muchas producidas en China, Japón, Corea del Sur y el resto del continente asiático. Todos estos narrados en mandarían, por supuesto.

AmoGood tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal, por lo que se ha dedicado a vivir de esto, algo que no le ha hecho gracia a estudios de cine y productoras asiáticas, como AutoAi Design y KKTV, quienes lo han demandado por infringir sus derechos de autor y propiedad intelectual.