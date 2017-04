Foto: : Jason Trbovich (Flickr) / Gizmodo en Español

Digamos que cuando uno entra a PornHub suele ser motivado por un mismo fin. Obviamente hay quien entra por temas que nada tienen que ver con el sexo. Por último tenemos a un usuario que está realizando una labor impagable: está evaluando las sábanas de los vídeos para que tú no tengas que hacerlo.



Se llama BedSheetsRater y suponemos (y queremos suponer) que es un alias y no su nombre real. Desde The Next Web han buceado en los confines de PornHub sumergiéndose en los comentarios de los vídeos y el resultado ha sido de lo más perturbador.



De esta forma han podido constatar la existencia de un mundo paralelo al del resto de los mortales. Allí hay usuarios muy activos que pasan las horas clasificando las diferentes felaciones de las producciones o evaluando los encuadres y el ancho de pantalla que llegan a ocupar algunos “miembros”.



Pero sin duda alguna, el usuario más destacado de todos se llama BedSheetsRater, cuyo imagen de perfil es una cama (con sus sábanas) perfecta. Como podemos apreciar en las siguientes capturas, BedSheetsRater lleva a cabo un trabajo impagable, una labor humanitaria de manera altruista por hacer de este mundo un lugar mejor: un planeta donde vivir con sábanas en perfecto estado.



Un hombre (o una mujer) al que no se le caen los anillos por puntuar a una sábana con un 2 sobre 10 debido a “su pobre calidad”, o de alabar el acabado y los materiales de las sábanas que han acompañado a la pareja copulando.



Internet es simplemente fascinante. [The Next Web]