Paramount Pictures en Reino Unido ha decidido poner toda la carne en el asador y ha pasado de los tráilers a algo con un poco más de sustancia. La compañía ofrece un adelanto de Ghost in the Shell con los cinco primeros minutos integros del film, y se ven realmente gloriosos.



En realidad hay muchas escenas de esos cinco primeros minutos que ya hemos visto en los tráilers. No obstante, hay mucho material nuevo también, así que vamos a poner el aviso pertinente.

La película se basa en el manga (y anime) de Masamune Shirow, y cuenta con Scarlett Johansson y Pilou Asbæk al frente del reparto. Les acompañan Takeshi Kitano, Chin Han, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara y Towanda Manjimo. Dirige el film Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman). Ghost in the Shell se estrena el día 31 de marzo. [vía Paramount UK]