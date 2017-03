Imagen: Thomas Pesquet / Agencia Espacial Europea (ESA)

El volcán Etna volvió a entrar en erupción hace unos días y los tripulantes de la ISS tuvieron una de las vistas más privilegiadas del espectáculo cuando sobrevolaron Sicilia la noche del 19 de marzo. El astronauta Thomas Pesquet compartió esta foto en la que se aprecia el río de lava.

“El monte Etna, en Sicilia. ¡El volcán está en erupción y la lava fundida es visible desde el espacio por la noche! (Las líneas rojas a la izquierda)”.

El Etna se encuentra entre las provincias de Mesina y Catania. Tiene cerca de 3322 metros de altura, aunque varía con las constantes erupciones.

Si bien no es raro que entre en erupción, y de hecho es un volcán muy activo, no se considera peligroso. Las carreteras cercanas y el aeropuerto de Catania están funcionando con normalidad mientras se producen las explosiones de fuego y las coladas de lava. Eso sí, no es recomendable estar en la montaña cuando ocurre (que se lo digan a los reporteros de la BBC).

Puedes seguir a Thomas Pesquet en Twitter para ver más fotos de otros volcanes activos y la fascinante geografía de la Tierra desde el espacio.

