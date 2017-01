Thor: Ragnarok será una de las tres películas que Marvel estrenará en 2017. En ella no solo veremos al dios nórdico del trueno sino también a otros dos personajes importantes de este universo cinematográfico: Hulk y Doctor Strange. El último tendrá una participación muy interesante en la película.

La primera entrega de Avengers: Infinity War no se estrena hasta mayo de 2018, pero su producción… Seguir leyendo Seguir leyendo

Desde D23, club de fanáticos oficial de Disney, han publicado la primera sinopsis de la tercera entrega de la saga de Thor. Esta confirma que el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch estará en el film:

Hasta ahora habíamos escuchado muchos rumores acerca de la participación de Strange en la película, por lo que la confirmación oficial iba a llegar tarde o temprano. Sin embargo, la sinopsis también nos deja ver que Strange tendrá un papel muy importante en la trama ayudando a Thor a resolver los conflictos de Ragnarok y la situación con Loki.

Advertencia: no leas a continuación si no has visto la película de Dr. Strange.