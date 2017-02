Cada cierto tiempo, la página de Star Wars actualiza su contenido para introducir nuevos datos a medida que se hacen oficiales. Recientemente, se ha añadido un par de de frases en las biografías de Rey y Kylo-Ren, y tienen el potencial para cambiar todo el futuro de la franquicia.



Los cambios en cuestión son dos frases en las que se añade, literalmente, que Kylo y Rey tienen una misteriosa conexión y una extraña conexión uno con el otro.

La frase puede tomarse como la palabrería épica casual en este tipo de biografías de personajes ficticios. Además, sabemos de sobra que los usuarios de la fuerza tienen una suerte de conexión entre ellos por la que pueden llegar a sentir la presencia del otro o lo que le está ocurriendo.

Las frases en sí no significan nada. Lo raro es que ambas se hayan añadido justo ahora. ¿Por qué ahora? No existe una relación oficial de cambios en la página de Star Wars, pero si acudimos a herramientas como web.archive.org descubrimos que en diciembre de 2016 aún no aparecía el cambio. En otras palabras, que la “misteriosa y extraña conexión” entre Kylo Ren y Rey es algo que se ha añadido en enero.

Justo coincidiendo con el anuncio de que el próximo episodio de Star Wars llevará por título The Last Jedi.

A partir de aquí, la naturaleza de esa relación entra dentro del terreno de la pura especulación. Existe, por supuesto, la hipótesis de que Rey sea la hermana de Kylo Ren, pero no nos encaja que Leia sea capaz de abandonar a su hija en un planeta de chatarreros.



Si no es su hija, la otra opción es que sea una la hija de Luke y por tanto prima hermana de Kylo-Ren. La opción entra dentro de lo posible, aunque no encaja mucho con la idea de relación extraña. Es un parentesco de lo más natural. Otra opción es que simplemente fueran alumnos de la misma academia fundada por Luke, y Rey sea la única alumna que sobrevivió a la revuelta de los caballeros de Ren.

La última opción es la más intrigante, que Kylo Ren y Rey están conectados porque ambos son la cara y la cruz de una nueva manera de entender la Fuerza. Disney lleva un tiempo ofreciendo sucintas pistas de que el universo Star Wars avanza hacia un futuro “laico” en el que no hay ni Jedis ni Sith. En los últimos films no hacen más que aparecer nuevos personajes que usan la fuerza en cierta medida (Maz Kanata o Chirrut Imwe) pero no pertenecen a ninguna de las dos órdenes. De hecho, ni siquiera Kylo y sus caballeros de Ren son Sith en sentido estricto, y Rey es capaz de usar trucos de la fuerza bastante impresionantes para cualquier Jedi sin ningún tipo de entrenamiento.

El título de The Last Jedi, en definitiva, puede ser profético, pero no para referirse al fin de Luke, sino al fin de su orden, una orden que al fin y al cabo no ha logrado mantener la paz en la galaxia ni el equilibrio en la fuerza.

Quizá es hora de una nueva forma de entender esta energía de la saga Star Wars sin necesidad de que haya dos credos religiosos cerrados haciendo de filtro. Puede que la fuerza se haya concentrado en Kylo Ren y Rey precisamente porque ya no quedan Jedis ni Sith y por eso ambos son tan poderosos. Quizá ambos tengan que ser destruidos para traer un equilibrio definitivo en el que la fuerza se reparta en otras criaturas... La lista de hipótesis es tan larga como queramos.



Nadie se molesta, en definitiva, en añadir esas frases a las biografías de ambos personajes justo ahora sin un buen motivo. Sobre cuál es ese motivo es algo sobre lo que, de momento, solo podemos especular.[vía Star Wars]