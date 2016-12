El youtuber Adam Saleh volvía a casa con un amigo. Antes de despegar, los auxiliares de su vuelo lo escoltaron fuera del avión. El episodio quedó grabado en vídeo y ahora es viral en Twitter: “Me echan por hablar en árabe con mi madre al teléfono y con mi amigo Slim”, sostiene Saleh.



La estrella de YouTube, conocida por sus vídeos de bromas, compartió con sus seguidores la humillación por la que ha pasado esta mañana en una serie de tuits y vídeos en directo. En ellos asegura que fue expulsado del avión porque un grupo de “gente racista” se sintió incómoda al escucharlo hablar árabe por teléfono. “Nos gritaban como si fuéramos terroristas”.

El primero de estos vídeos acumuló más de 200.000 retuits en unas horas, alcanzando a usuarios de todo el mundo que no dudaron en mostrar su indignación ante los responsables de Delta. Muchos propusieron un boicot a la aerolínea que el propio Saleh incentivó con el hashtag #BoycottDelta. Por su parte, Delta emitió un comunicado en el que no aclararon demasiado:

En el vídeo compartido por Saleh se puede ver cómo algunos pasajeros asisten estupefactos a su expulsión y otros (un pequeño grupo) lo despiden con la mano y un sarcástico byeee. El repugnante viacrucis terminó con Adam y Slim interrogados por la policía, y más tarde subiéndose a otro avión, con otra aerolínea, en dirección a Nueva York.

Pero no todos se creen la historia al 100%, tratándose de un youtuber de bromas que se describe a sí mismo como “un idiota profesional”. En 2014, Saleh tuvo que admitir que uno de sus vídeos, en el que mostraba la supuesta discriminación racial con la que actúa la policía de Nueva York, era falso. Una “dramatización” donde los policías eran en realidad actores.

La semana pasada, Saleh subió otra broma a YouTube en la que sus amigos lo meten dentro de una maleta facturada y consiguen engañar a aduanas y a una aerolínea para introducirlo de contrabando en otro país. Nada de eso ocurrió, lógicamente, pero el vídeo causó tal revuelo que la aerolínea acabó compartiendo una imagen de las cámaras de seguridad del aeropuerto para demostrar que Saleh había subido con normalidad a ese avión.

Actualización (1): Un pasajero del avión dijo a BuzzFeed News que Saleh no parecía estar llamando a su madre. Esta persona escuchó de otros pasajeros que Saleh y su amigo repetían palabras en árabe levantando los puños, pero no de manera agresiva ni con ira. Una mujer sentada cerca de Saleh le habría dicho que se callara, y empezaron a discutir. Una veintena de personas se habría sentido muy incómoda a partir de ese momento. Sin embargo, este pasajero no cree que se tratase de una broma premeditada.

Por otro lado, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, un grupo que defiende los derechos civiles de los musulmanes en Estados Unidos, ha abierto una investigación sobre el incidente.