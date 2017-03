The Witcher 3 no solo es uno de los mejores videojuegos de lo que va de esta generación, sino que ha tenido un éxito enormes en ventas. Sin embargo, el creador de la saga no ha obtenido ni un centavo de esas millones de copias vendidas debido a que hizo un mal trato, y se arrepiente de ello.

Andrzej Sapkowski es el escritor de la saga de novelas The Witcher, basadas en la mitología polaca. Lleva más de 20 años escribiendo novelas y cuentos relacionados al brujo Geralt de Rivia y sus aventuras. Hace más de una década se le acercaron los responsables del estudio de videojuegos CD Projekt RED interesados en hacer juegos de su historia, y Sapkowski hizo el peor negocio de su vida.

Advertisement

Advertisement

El autor explica, en una entrevista con Eurogamer, que CD Projekt le ofreció una pequeña cantidad de dinero junto a un porcentaje de las ganancias que obtuvieran todos los juegos que hicieran basándose en sus historias. Sapkowski pensó que los juegos serían un completo fracaso, y pidió un pago único por las licencias.

“Fui estúpido y les quise vender todos los derechos de una vez. Ellos me ofrecieron un porcentaje de las ganancias, pero les dije ‘No gracias, no habrá ningún tipo de ganancias, ¡denme todo el dinero de una vez!’ En serio, fui muy estúpido en no creer en su éxito. Pero, ¿quién podría haber imaginado que triunfaría tanto?”

Así, el creador de la saga no ha visto ni un centavo más de ganancias, y fue su culpa. Hace un año, en marzo de 2016, CD Projekt RED anunció que la saga The Witcher ya había vendido más de 20 millones de unidades en todo el mundo, de las cuales más de 10 millones eran ventas de The Witcher 3. No se exactamente cuál es la moraleja de esto, pero algo debe haber aprendido el autor. [vía Eurogamer]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.