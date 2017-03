En 2011, el biólogo alemán Stefan Lanka lanzó un desafío en su página web: ofrecía 100.000 euros a quien consiguiera demostrar la existencia del virus del sarampión con evidencias científicas. Un médico aceptó el reto, pero Lanka se hizo el sueco. Cuatro años después, un juez le condenó a pagar.

El sarampión es una enfermedad infecciosa y contagiosa que se caracteriza por fiebres altas, erupciones y malestar general. Pero Stefan Lanka —un antivacunas que cree que el sida es un invento de la industria farmacéutica—, estaba convencido de que era una enfermedad psicosomática. “Las personas se enferman después de una separación traumática”, dijo a los medios poco después de jugarse 106.000 dólares para demostrarlo.

David Bardens, un médico del Estado federado del Sarre, fue más listo que él. No solo le envió su número de cuenta bancaria y varios estudios médicos como prueba de que el sarampión era un virus, también lo denunció ante un tribunal al no recibir el dinero. Los artículos en cuestión eran estos seis:

Bech, V.; y Magnus, P. [1959]: “Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures”. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavic. Vol. 42, Nº 1. 75-85.

Daikoku, E.; Morita, C.; Kohno, T.; y Sano, K. [2007]: “Analysis of morphology and infectivity of measles virus particles”. Bulletin of the Osaka Medical College. Vol. 53, Nº 2. 107-14.

Enders, J.F.; Peebles, T.C. [1954]: “Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles”. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Vol. 86, Nº 2. 277-286.

Horikami, S.M.; Moyer, S.A. [1995]: “Structure, transcription, and replication of measles virus”. Current Topics in Microbiology and Immunology. Vol. 191. 35-50.

Lund, G.A.; Tyrell, D.L.; Bradley, R.D.; Scraba, D.G. [1984]: “The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids”. Journal of General Virology. Vol. 65, Nº 9. 1535-1542.

Nakai, M.; Imagawa, D.T. [1969]: “Electron microscopy of measels virus replication”. Journal of Virology. Vol. 3, Nº 2. 187-97.