Por tradición, prácticamente todas las películas Marvel tienen una escena (a veces dos) tras los títulos de crédito que adelantan lo que va a pasar en el siguiente film. Logan no tiene esa escena, pero no le hace falta. Su director, James Mangold, explica por qué.



En una entrevista al diario The Toronto Sun, Mangold explica que no estaba interesado en terminar Logan con una escena tras los créditos porque el film debería de entenderse como una historia autoconclusiva. Puede que Logan forme parte del resto del universo de los X-Men, pero es una historia con principio y final. El director tampoco quería que la película fuese un anuncio de otro proyecto que, de momento, ni siquiera existe.

¿Por qué se supone que tengo que servir tarta de queso al final de un almuerzo? ¿Es algún tipo de nueva norma? ¿No puedo servir una cena en mi casa sin pasar por alto ese postre? Solo eso ya es una buena razón para no hacerlo. Además, esas escenas no dejan de ser un mini anuncio de una nueva película. Ya hemos dicho que estamos trabajando en hacer realidad otra película que empieza y termina en sus propios términos. No hay nada más que decir.