Suicide Squad es una película llena de fallos en la trama, personajes aburridos y una villana poco amenazadora. Los críticos tuvieron buenas razones para destrozar la película. David Ayer, director del film, asegura que se arrepiente de muchas cosas, incluyendo no haber hecho al Joker el villano principal.

Ayer asegura que durante más de dos años trabajó en crear una película diferente, única, con personajes que fueran fieles a los originales de los cómics. Sin embargo, no logró convencer a los críticos. La película es catalogada como otro desastre más en el universo cinematográfico de DC, incluso cuando fue un éxito en taquilla.

Sin embargo, no todo el mundo piensa que es mala. Un usuario de Twitter le escribió a Ayer a través de la red social para agradecerle por haber hecho la película. Él la considera una obra maestra, y le pide al director que no deje que nadie le haga creer lo contrario.

Ayer le respondió a su seguidor, muy agradecido por su comentario. Entre sus declaraciones el director reconoce que la película tiene sus fallos y que pudo haberlo hecho mejor. Uno de los cambios que le encantaría hacer, si tuviera una máquina del tiempo, es que el Joker fuera el villano principal de la película.

En Suicide Squad la villana es la Encantadora, espíritu de una sacerdotisa que posee a una mujer para tratar de destruir el mundo. La mujer, casualmente, es novia de uno de los miembros del Escuadrón Suicida, por lo que tienen que derrotar al espíritu sin dañar a su cuerpo. En general, la Encantadora es un personaje aburrido y no resulta nada amenazador. El Joker habría sido la opción ideal, incluso con su aspecto polémico.

El daño ya está hecho y la película es lo que es. Aún así, DC Comics planea hacer más películas de Suicide Squad, tendremos que esperar para ver si le dan a Ayer la oportunidad de redimirse y hacer la película que quería hacer.

“Muchísimas gracias. Se que es una película polémica pero intenté hacer algo diferente, con su propia imagen y su propia voz.

Me inspiré en la locura de los cómics originales. Hacer una película es un viaje y no un proceso lineal. Aprendí demasiado con esta. La gente desea lo que desea y cada quien tiene su propia visión de cómo debería caminar y hablar un personaje. Se que Suicide Squad tiene sus fallos, todo el mundo lo sabe. No hay nada que me duela más que leer el periódico y ver cómo un par de años de tu sangre, sudor y lágrimas son destrozados a pedazos en críticas. El odio abunda en el mundo.

La película fue un éxito comercial. Con ella presentamos al mundo algunos personajes geniales del universo de DC. Su éxito fue gracias a estos personajes. ¿Habría hecho algo diferente con la película? Sí, por supuesto.

Me gustaría tener una máquina del tiempo. Haría que el Joker fuera el villano principal y crearía una historia con mucha más base. He aprendido cosas buenas y malas de Suicide Squad. Amo hacer películas y amo a DC. Soy un tipo que abandonó la escuela secundaria y durante mucho tiempo se ganó la vida pintando casas. Tengo suerte de tener este trabajo y hacer lo que hago. La próxima vez les daré a estos personajes la historia que se merecen. En serio.

(Y no, no hay una versión secreta de la película llena de escenas del Joker escondida en alguna mina).”