GIF

Hace una semana, Lauri Vuohensilta comprobó que pasaba si dejabas 20 kilos de hierro al rojo vivo sobre un lago helado. El presentador de Beyond the press necesita esa pieza para otra cosa, así que ha decidido bajar a buscarlo.

Después de comprobar que el bloque sigue ahí por el sencillo procedimiento de meter una GoPro en el agua, Vuohensilta trata de recuperarlo con un cable sujeto a un imán preparado para levantar 30 kilos. Lamentablemente, la forma redondeada del bloque impide que el imán se adhiera con la fuerza necesaria. Es hora de pasar al plan B: ir personalmente a por esa maldita pesa de metal.

“El lago es muy poco profundo, así que no necesito traje ni nada” explica jovial el bueno de Vuohensilta. Claro que sí Lauri. Solo es un lago helado, el bloque solo pesa 20 kilos y tú eres finlandés y probablemente de Bilbao. La depurada técnica culmina con éxito. Si algún día necesitas rescatar un objeto del fondo de un lago helado, es eso o esperar a la primavera. [vía Beyond the press]