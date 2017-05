Foto: Lucasfilm / Disney

Quedan unos meses para que se estrene The Last Jedi. Es un momento tan bueno como cualquier otro para especular sobre el guión de este nuevo episodio de la saga y, si nos atenemos a lo que dice un cartel que ha salido a la luz en Japón, la película revelará algo que nadie espera.



Vaya por delante que el cartel en cuestión puede ser simplemente una de las exageraciones promocionales a las que son tan aficionados los profesionales de la publicidad. Sin embargo, desde Lucasfilm no han confirmado ni desmentido la imagen, lo que nos deja con muchas preguntas.

El cartel en cuestión tiene una frase en japonés que, según el traductor al que han consultado en Gizmodo dice así:



La verdad más estremecedora en la historia de Star Wars pronto será revelada

La palabra japonesa usada aquí para “estremecedora” puede traducirse también como “devastadora, impactante, sensacional o asombrosa”. Sea cual sea el caso, no parece tratarse de un detalle sin importancia. Parece que algo realmente gordo se esconde en el guión de The Last Jedi, pero ¿qué es exactamente?

A continuación vamos a especular libremente sobre el tema. No son spoilers en sentido estricto, pero si prefieres vivir sin saber nada hasta ver el film, mejor no pases de aquí.

La primera idea que nos viene a la cabeza es la más obvia. The Last Jedi va a revelar por fin quienes son los padres de Rey. No está mal, pero no creo que esté a la altura del susto que nos dieron en aquella escena de “Luke, soy tu padre”.

A menos, por supuesto, que la identidad de los padres de Rey sea algo tan inesperado que nos deje pegados a la pantalla. La teoría más extendida es que Rey es hija de Luke. La identidad de la madre es otra historia, pero podría tratarse de Mara Jade, que para eso es la amante del joven Skywalker en el universo extendido. Con todo, no nos parece una revelación tan estremecedora como para merecer ese calificativo. ¿De quién más puede ser hija Rey? ¿De Han Solo? ¿Del mismísimo Palpatine? ¿La concibieron los midiclorianos como a Anakin?

La segunda hipótesis sobre este gran secreto es que The Last Jedi por fin revelará la identidad del Líder Supremo Snoke, ese anciano cubierto de cicatrices que manipula la Primera Orden desde las sombras. Existen múltiples teorías sobre su identidad en Internet, pero Disney guarda un escrupuloso secreto de sumario. Se pensaba que podía ser el mítico maestro de Palpatine, Darth Plagueis, pero el propio Andy Serkis (el actor que interpreta a Snoke) lo desmintió. Si nos atenemos a las hipótesis que lo relacionan con cierto sable láser negro, podría ser hasta Boba Fett o Ezra, de la serie Rebels.



Por supuesto, podría no ser nada de esto. Quizá el guionista Ryan Johnson (Looper y Rogue One) nos tenga reservada una sorpresa aún mayor. Es imposible saberlo. En realidad no queremos saberlo seguro, pero especular sobre ello y correr en círculos es tan divertido como ver la propia película. Y vosotros, ¿cuál creéis que es el gran secreto que revelará The Last Jedi? ¿Se pasa Luke al lado oscuro? ¿Siempre estuvo en el lado oscuro? ¿Kylo Ren es un clon de Darth Vader adoptado por Han Solo? ¿Resucitan a Palpatine? ¿Snoke es un clon de Palpatine? ¿Toda la saga es un sueño de Jar Jar Binks? [vía Star Wars News Net]