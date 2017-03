Warner Bros está trabajando en una nueva película de Matrix, y cuando se dio a conocer la noticia se mencionó una palabra que nunca debería ser dicha junto al nombre de esta trilogía mítica: reboot. No obstante, el guionista del nuevo film asegura que no es un remake ni un reboot de la historia de Neo.

El encargado de escribir el guión de la nueva Matrix será Zak Penn, a quien conocemos por haber escrito películas como X-Men: The Last Stand y The Incredible Hulk, además de ser uno de los creadores de la historia de The Avengers.

Penn comentó a través de su perfil en Twitter que la película de Matrix en la que está trabajando no es un reboot, sino sencillamente otra historia que se desarrolla en el mismo universo:

“No puedo comentar ni dar detalles al respecto del proyecto, pero sí puedo decir que las palabras “reboot” y “remake” nacieron en un artículo [y no son declaraciones oficiales]. Dejemos de responder a noticias erróneas, por favor.”

“Lo que sí quiero dejar claro es que nadie podría ni debería hacer un reboot de Matrix. Quien haya visto la película animada Animatrix y haya leído los cómics sabrá a qué me refiero.”

“¿Acaso quiero ver más historias que se desarrollen en el universo de Matrix? Por supuesto, porque es un mundo brillante que permite dar vida a más historias.”

“Solo miren lo que están haciendo con los X-Men, entre Logan, Legion y Deadpool.... ¿Alguien quiere que se detengan? Yo no.”

Penn, además, asegura que si fuera a seleccionar a otro actor para el papel de Keanu Reeves (Neo) sencillamente lo haría, pero no está en sus planes.

Esto quiere decir que la nueva película de Matrix podría ser el nacimiento de un nuevo universo cinematográfico al estilo de los X-Men y el de Marvel. El mejor ejemplo que da al respecto es cuando menciona a Animatrix, una película animada que recopila varias historias independientes. Si estos son sus planes para el futuro de Matrix, tendría mucho sentido para los estudios de Warner.

Lo que no queda claro es si en algún momento estarán involucradas de nuevo las hermanas Wachowski, después de todo, son las creadoras de este universo. [Zak Penn (Twitter) vía /Film]

