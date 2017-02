Foto: Dead Snow

Overlord es una película sobre un equipo de soldados aliados que encuentran un búnker nazi lleno zombies experimentos fuera de control en mitad del desembarco de Normandía. Hasta aquí no sería más que un título gamberro de serie B, pero resulta que es el nuevo proyecto de JJ. Abrams.



Sí, El nuevo proyecto de la productora Bad Robot es una película que parece sacada de lo más profundo de un videoclub noruego. Y lo mejor no es que J.J. Abrams esté detrás de la producción, es que tanto el director como el guionista no son precisamente de serie B. Según Variety, dirige el film Julius Avery, un prometedor realizador cuya opera prima es Son of a Gun. El guionista es Billy Ray, que ha sido el responsable de adaptar The Hunger Games y del guión de películas como Captain Phillips o Shattered Glass.

¿Qué hace un equipo como ese en una película de zombies nazis? La principal hipótesis es que se trata de la entrega del universo Cloverfield que veremos en 2018?

De un monstruo enorme en Nueva York y una invasión extraterrestre en Louisiana, el popular universo conectado pero inconexo de películas de Abrams pasará a un experimento científico fuera de control en la ISS con God Particle en 2017. Si la especulación acierta, de ahí hará una pirueta con triple tirabuzón y aterrizará en zombies nazis durante la segunda guerra mundial.

Si finalmente se trata de una nueva película Cloverfield, hay que reconocer que la saga se está poniendo cada vez más intrigante. De todas maneras nos gustaría igual si tan solo es una película de alto presupuesto sobre zombies nazis en la Segunda Guerra Mundial. [vía Variety]