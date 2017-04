Imagen: Gizmodo

Los productos de Apple llevan años evolucionando en sentido contrario a la reparabilidad. Ya no puedes cambiar las piezas de un MacBook, o abrir un iPad sin romper la pantalla. Lo que no sabíamos era que el iPhone 7 incluía un bloqueo de software que impide reparar por tu cuenta el botón de inicio.

Según cuenta Motherboard, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus solo funcionan con el botón de inicio que traen de fábrica. No es un botón de verdad, pero sigue siendo una pieza separada que se puede quitar y poner sin dañar el terminal. Sin embargo, si se rompe y hay que reemplazarlo, solo un empleado de Apple puede “recalibrar” el teléfono para que el nuevo botón funcione. De lo contrario, el sensor queda inutilizado mediante software y el iPhone no lo reconoce ni como botón de inicio ni como lector de huellas.

Cuando eso ocurre, el teléfono activa un botón de inicio virtual mediante la función AssistiveTouch y muestra el siguiente mensaje de error: “El botón inicio necesita servicio técnico”. Es imposible deshacerse de ese error hasta que el teléfono pasa por una máquina de recalibrado a la que solo tienen acceso los empleados de las tiendas Apple y su soporte técnico oficial.

Bloquear el lector de huellas Touch ID tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad, pero dejar al usuario sin la función de volver al inicio de manera arbitraria parece un corte de mangas al derecho a reparar un producto que es suyo y por el que ha pagado cerca de mil dólares.

Por desgracia, no es la primera vez que Apple hace algo así. El año pasado, varios usuarios se encontraron con un “Error 53” cuando una actualización de software detectó que sus teléfonos tenían pantallas u otras piezas reemplazadas por talleres de reparación de terceros. Una oleada de quejas hizo que Apple revirtiera el bloqueo y se disculpara. [Motherboard]