La Princesa Leia se convirtió en un icono del cine no por su belleza sino por ser una heroína capaz de derrotar un Imperio. En Star Wars: Episode IV - A New Hope la vimos lucir un peinado curioso alrededor de sus orejas que estaba inspirado en algunas de las mujeres más fuertes y valientes en la historia de México.

En una entrevista de George Lucas con la revista Time el director aclaró el verdadero origen de los moños de Leia. El director buscaba un estilo diferente que no estuviera relacionado a la moda de la época y lo encontró al buscar en la historia algún peinado que llevaran mujeres fuertes y guerreras:

Advertisement

Advertisement

“En 1977 antes del estreno de la película trabajé muy duro en crear algo diferente para Leia que no fuera parte de la moda actual. Lo que logramos fue un estilo inspirado en las mujeres revolucionarias de México de la época de Pancho Villa. Poco tiempo después los moños de Leia se convirtieron en algo muy popular y la gente comenzó a preguntarse de dónde habían salido”.

El problema para muchos es que al buscar información sobre esas guerreras mexicanas lo que encontraban eran referencias a las adelitas o soldaderas de la revolución. Ellas usaban sombreros y vestían con ropas tradicionales mientras participaban como soldados, cocineras o enfermeras. No llevaban moños.

Imagen: Adelitas (vía Wikipedia).

Sin embargo, más allá de las soldaderas existían mujeres que llevaron este tipo de moños durante la revolución mexicana. La prueba la encontró el profesor Eric Tang de la Universidad de Texas en una exhibición del Museo de Denver llamada “Star Wars and the Power of Costume”.

Esta imagen de una revolucionaria pertenece a los archivos de producción de A New Hope del propio George Lucas. Las palabras “Revolución mexicana, peinados y mujeres” son parte de los apuntes que el director realizaba sobre sus investigaciones para lograr el diseño de esos personajes que tanto conocemos.

Sponsored

Los moños de Leia son mexicanos y Carrie Fisher los llevó con orgullo durante la saga. La elección de Lucas de inspirarse en estas valientes guerreras mexicanas fue perfecta porque Leia no representaba a una damisela en apuros, sino a una líder y guerrera revolucionaria que daría su vida por luchar en contra de un Imperio. [vía Time / Remezcla / Mental Floss / Eric Tang (Facebook)]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.