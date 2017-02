Los rumores eran ciertos. Nokia ha traído de vuelta uno de los móviles más míticos de la historia, el 3310. La nueva versión de este móvil (casi) indestructible ha regresado con otro diseño, cámara, conexión a internet y un precio muy bajo.

El Nokia 3310 llegó en el año 2000 y se convirtió en uno de los terminales más populares del momento. Las dos razones principales que lo hacían tan atractivo eran la duración de su batería y su capacidad de resistir golpes, caídas y las manos más torpes. Romper un Nokia 3310 por algún descuido era casi imposible.

Sin embargo, la nueva Nokia no solo quiere atraer a los más nostálgicos. La compañía anunció que el nuevo 3310 cuenta con todas las características más básicas que podrías esperar de un móvil: cámara, pantalla de 2,4" (240x320 píxeles) a color, conexión a Internet y una nueva versión del mítico juego Snake. No obstante, este no es un smartphone, es un terminal dirigido a los usuarios más tradicionales.

El nuevo Nokia 3310 estará disponible por un precio de apenas 49 euros.

