Foto: Wendy’s

Hace un mes, un joven de Nevada llamado Carter Wilkerson le preguntó a la cuenta oficial de la cadena de restaurantes Wendy’s cuántos retuits necesitaba para que le diesen nuggets de pollo gratis durante un año. La compañía le contestó que 18 millones de retuits.



En lugar de desistir, Wilkerson comenzó una peculiar cruzada online bajo la etiqueta #NuggsforCarter. Todavía no ha logrado los 18 millones, pero su mensaje se ha convertido en el más retuiteado de la historia, superando al famoso selfie que la presentadora Ellen Degeneres tuiteó en la gala de los Oscar de 2014. Al cierre de este post, Carter lleva 3.440.209 retuits.

La propia DeGeneres invitó a Wilkerson a su programa y logró que Wendy’s y el joven variaran un poco la apuesta para que la cadena donara 100.000 dólares a una fundación pro-adopciones si el tuit superaba su récord.

Eso es lo que ha ocurrido hoy. Wilkerson ha batido el récord y Wendy’s no solo se ha comprometido a hacer realidad la donación, sino que ha decidido no esperar a los 18 millones y dar al tuitero los nuggets por los que tan duro ha luchado. Lo que no ha especificado es la cantidad que podrá pedir al día. [vía The Verge]