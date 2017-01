Benny Hill, disfrazado de uno de sus personajes más populares.

Solo con leer el titular ya la tienes en la cabeza. La mayor parte de personas la conoce como “la canción de Benny Hill”, pero ese no es su origen real. Esta es la historia de cómo un músico country de Kentucky creó la banda sonora ideal para cualquier persecución graciosa.



La canción se titula Yakety Sax, y es obra del compositor y saxofonista Homer Louis “Boots” Randolph con la colaboración de James Q. “Spider” Rich. Randolph es uno de los músicos más conocidos del denominado sonido Nashville, una variante más moderna y cosmopolita del country. Aparte de grabar con músicos como Roy Orbison y Jerry Lee Lewis, Boots Randolph también tiene temas propios, pero Yakety Sax es con diferencia su canción más popular. Estuvo nueve semanas consecutivas en las listas de éxitos en su debut. Corría el año 1963.

Existe una canción muy similar, tanto en instrumentos como en titulo. Se llama Yakety Yak, compuesta en 1958 por los Coasters. No existe relación entre ambas.

La fama actual de Yakety Sax se la debemos a un extraño cúmulo de circunstancias. El tema se convirtió en la banda sonora de todas las escenas de persecución que salían al final del programa El Show de Benny Hill (que eran frecuentes).

Alfred Hawthorn Hill, más conocido como Benny Hill fue un cómico británico que saltó a la fama en 1955 con un programa de humor bastante grueso. Pese a lo subido de tono de sus gags, el espacio se mantuvo en antena hasta nada menos que 1989, primero en la BBC y, desde 1969, en Thames Television.

En esa misma década, el show encontró un mercado fiel en los países de habla hispana. Es de los pocos programas que se han emitido de forma casi unánime en España y en Latinoamérica. El Show de Benny Hill se tradujo para España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Recientemente se recuperó para BBC Estados Unidos.



En los años 80, El Show de Benny Hill recibió duras críticas en el Reino Unido por parte de otros cómicos y actores por su sexismo. De hecho, no ha vuelto a emitirse en el país desde 2007, donde su éxito se considera un tema un poco tabú. El día que anunciaron la decisión de retirarlo de antena, alguien hizo sonar de fondo la canción Yakety Sax para mofa del público.



Aunque se usa de manera frecuente en vídeos de Internet, Yakety Sax no es una canción libre de derechos. Actualmente es propiedad de Tree Publishing Co. y sus derechos los gestiona Sony Music Publishing desde su oficina en Nashville, Tenesse. Afortunadamente, la discográfica no suele intervenir cuando se trata de un simple vídeo gracioso que alguien cuelga en YouTube. Lo importante es que la melodía conserva la virtud de convertir cualquier escena en una parodia. Hasta tratándose de una rave a altas horas de la mañana.

La canción también ha salido varias veces en el cine y protagoniza una de las escenas más tensas y a la vez divertidas de V de Vendetta.