Hay varias cosas muy graves en esta noticia. La primera probablemente es que un primer ministro haga relaciones diplomáticas por Twitter, pero la segunda y peor es que lo haga en base a una falsa noticia difundida por Internet.



Sucedía la víspera del día de nochebuena. El primer ministro de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, publicaba el siguiente tuit (a fecha de publicación de este artículo aún no lo han borrado):

El tuit responde a una supuesta amenaza nuclear proferida por el ministro de defensa de Israel contra Pakistan si el país desplegaba tropas en Siria. Muhammad Asif insinúa que Pakistan también es un país con armamento nuclear bajo su control.

El problema es que el ministro de defrensa de Pakistán no ha amenazado a Pakistán. Según The New York Times, el tuit de Khawaja Muhammad Asif es la respuesta a una noticia falsa publicada en una página web llamada AWD News. El titular de la noticia dice: Declaraciones del ministro de defensa Israelí: Si Pakistán envía tropas terrestres a Siria bajo cualquier pretexto, destruiremos su país con un ataque nuclear. En la versión en inglés tiene hasta una errata, lo que ya debería levantar cierta suspicacia.

Lo más grave del asunto es que el ministro de defensa al que se refiere la noticia, Moshe Ya’alon, ni siquiera ostenta ese cargo. El actual ministro de defensa, Avigdor Lieberman, tuiteó que la información vertida por la noticia era completamente falsa.

Señores políticos, hagan una búsqueda en Google antes de abrir la boca, pero sobre todo, y por encima de todo, no trasladen sus debates a Twitter. Incluso sin caer en noticias falsas, Internet es el lugar perfecto para malinterpretar el tono de unas declaraciones, ni con emojis, ni sin ellos. [New York Times, Times of Israel]