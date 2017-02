GIF

Aunque ya sabíamos que habría segunda temporada no teníamos fecha de estreno del regreso de Stranger Things. La SuperBowl ha venido a confirmar el día junto a un pequeño tráiler que vuelve a jugar con la nostalgia de muchos de nosotros. Los niños de Hawkins vuelven a la pantalla el 31 de octubre.



Y no es baladí la fecha escogida, la serie regresa la noche de Halloween y volverá a apelar a nuestros más bajos instintos, aquellos a los que no podemos renunciar: la nostalgia de los 80 (en este caso y como aperitivo con los chicos homenajeando a los no menos mítico Ghostbusters).



De lo poco que se sabe (confirmado por los hermanos Duffer) la historia comenzará un año después del regreso de Will, contará con Eleven y se unirán hasta cuatro personajes nuevos. Con la fecha marcada en rojo en el calendario ahora sólo queda esperar nueve meses. Tiempo en el que a buen seguro Netflix nos irá ofreciendo pequeños caramelos en foma de imágenes y vídeos.