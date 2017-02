GIF

Como es tradicional, la Superbowl en Estados Unidos nos ha traído un puñado de nuevos tráilers, entre ellos uno de Guardianes de la Galaxia Vol.2. El vídeo da oficialmente la bienvenida a Nebula, Mantis y Yondu como miembros del grupo.



Tráiler de la Superbowl (inglés):

Tráiler de la Superbowl (español):

El argumento de la película comienza pocos meses después del final de la primera entrega, con Peter Quill (Starlord) buscando pistas sobre su padre. Guardians of the Galaxy Vol 2 cuenta con Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Baby Groot (Vin Diesel), Yondu (Michael Rooker) y Nebula (Karen Gillan), y se estrena el 5 de mayo.