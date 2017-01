GIF

Ha llegado la hora de metamorfosearse. Saban por fin pone boca arriba todas sus cartas de efectos especiales en un nuevo tráiler de Power Rangers en el que ya podemos ver los zords y el megazord en toda su gloria... o su infamia en función de lo enamorado que estés de los originales.



Sabemos que llevamos meses cebándonos en el diseño de trajes, robots y monstruos de este remake. Es lo que tiene estar un poco mayores y habernos criado viendo en TV a los originales. El tráiler final muestra por fin escenas de acción completas con Rita Repulsa haciendo de las suyas, ejércitos de secuaces que parecen elementales de piedra, y un Bryan Cranston absolutamente irreconocible en su papel de Zordon.

Probablemente no te guste si eres fan de los clásicos. Probablemente sí te guste si no lo eres o no te importa. Sea como sea, Saban jugará todas sus cartas el 23 de marzo de 2017. [vía Lionsgate Movies]