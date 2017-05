Con los días, su salud física mejoró considerablemente con el tratamiento; sin embargo, los delirios nihilistas permanecían. La Señora A insistía en sus alucinaciones: estaba muerta, al igual que toda su familia, y había fallecido cuando era una niña. También escuchaba voces que le decían que era malvada y que había perdido su cuenta bancaria y su casa.



La peculiar paciente fue, finalmente, diagnosticada con un trastorno de ansiedad, esquizofrenia y un raro síndrome que hace que las personas realmente crean que están muertas: el síndrome de Cotard.



Jules Cotard y la Señora X

El síndrome de Cotard es una enfermedad mental que provoca que las personas cuestionen su propia existencia. Su característica más conocida es la creencia de estar muerto. No obstante, tiene varios grados de severidad, así como diferentes manifestaciones: algunos piensan que jamás han existido; otros, que han perdido sus órganos o que se están pudriendo por dentro.



Esta rara enfermedad fue descubierta en 1880 por el francés Jules Cotard, un neurólogo y psiquiatra que presentó el caso de una de sus pacientes, la “Señora X”. Ella creía que estaba hecha solamente de piel y huesos, y que en realidad no estaba viva. Según la Señora X, como no estaba viva, no podía morir, razón por la cual, decididamente, rechazó ingerir cualquier comida hasta el extremo de que murió de hambre.